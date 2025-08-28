Пришел в ярость и разломал ракетку: российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали более чем на 3 млн рублей

Российский теннисист Даниил Медведев, победитель Открытого чемпионата США по теннису 2021 года, получил штраф за недостойное поведение на турнире 2025 года. По информации ESPN, спортсмену придется заплатить 42,5 тысячи долларов, что в пересчете на рубли составляет 3,4 млн.

Сумма штрафа состоит из двух частей. 30 тысяч долларов Медведеву предстоит выплатить за неспортивное поведение на турнире. Оставшуюся часть российский спортсмен заплатит за сломанную ракетку.

Фрагмент с уничтожением спортивного инвентаря попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как теннисист на эмоциях разбивает предмет о скамейку, на которой сидит. Медведева вывел из себя ряд событий, из-за которых он впоследствии вылетел из кубка US Open — 2025.

Ранее сообщалось, что Андрея Аршавина заметили в ресторане с виски и кальяном. Это произошло после отказа футболиста играть за клуб «Амкал».