Придется объясняться: с какими проблемами может столкнуться Смолов с «ворами в законе» в колонии

Татуировки Федора Смолова могут вызвать вопросы у заключенных, если он отправится в колонию за драку в кафе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Бывшие заключенные изучили татуировки футболиста и пришли к выводу, что изображения голубя и Бога могут вызвать вопросы в колонии. Они означают оберег и отрицание тюремного режима по тюремным понятиям.

Причем эти татуировки сделал спортсмену «тюремный мастер», который, скорее всего, побывал в колонии: цвет рисунков указывает на то, что их делали «жженкой», а не обычной яркой краской. Скорее всего, сам Смолов не догадывается о прошлом своего мастера.

Некоторые рисунки на теле Смолова даже понравились бывшим заключенным. В их числе: тюремная свеча на руке, которая означает, что срок идет.

Если футболист окажется в колонии, сокамерники могут заставить его перебить картинки.

Напомним, против Федора Смолова возбудили уголовное дело за драку в кафе в мае 2025 года. Бизнесмену грозит от трех до пяти лет лишения свободы по статьям о хулиганстве и причинении вреда здоровью.