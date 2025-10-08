После перехода в саудовский «Ан-Наср»: Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Игрок саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поставил новый рекорд. И это, как могли подумать фанаты футбола, не очередное спортивное достижение форварда — на этот раз он показал себя как самый состоятельный профессионал в своей сфере.

По информации Bloomberg, Криштиану стал первым фтуболистом-миллиардером. Состояние мировой звезды футбола выросло до 1,4 млрд долларов.

Новый контракт с саудовским клубом «Ан-Наср» принес Роналду 400 млн долларов. У футболиста есть десятилетний контракт с компанией Nike, который приносит ему по 18 миллионов в год. Сотрудничество с такими брендами, как Armani и Castrol, принесло игроку более 175 млн долларов.

Переход в «Ан-Наср» в 2023 году принес Криштиану около 200 млн в год в виде необлагаемой налогом зарплаты. В эту же сумму входит бонус 30 млн. А всего в период с 2002 по 2023 год Роналду заработал более 550 млн.

Ранее сообщалось, что Ларри Эллисон сместил главу Tesla Илона Маска с первого места в рейтинге самых богатых людей мира. Сооснователь компании по разработке ПО Oracle зафиксировал свое состояние на отметке 393 млрд долларов.