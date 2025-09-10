Сместил главу Tesla Илона Маска с первого места: кто стал самым богатым человеком в мире

Глава Tesla Илон Маск больше не самый богатый человек в мире. Его потеснил сооснователь компании по разработке ПО Oracle Ларри Эллисон, пишет Bloomberg.

Фирма, принадлежащая новому рекордсмену, опубликовала квартальные результаты. Они оказались настолько впечатляющими, что сделали Эллисона самым богатым человеком в мире.

Прежде этот титул носил Илон Маск. Однако теперь у главы Tesla состояние 385 млрд долларов, а состояние сооснователя компании по разработке ПО Oracle оценивается в 393 млрд долларов.

К слову, Маск дважды занимал первую строку в списке богатейших людей мира. Он показывал рекордные результаты в 2021 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска приезжал в Москву для участия в форуме. Мероприятие было посвящено развитию России в ближайшие 25 лет.