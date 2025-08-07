«Поняла, что это любовь»: Евгения Медведева рассказала, как начался ее роман с танцором

Евгения Медведева призналась, что влюбилась в Ильдара Гайнутдинова во время его болезни на гастролях. Фигуристка рассказала о начале отношений с танцором «7Дней.ru».

Евгения Медведева познакомилась с Ильдаром на танцевальном проекте, и после завершения шоу их рабочие отношения переросли в романтические. Знаменитости искали поводы для встреч, посещали концерты друг друга и общались в соцсетях. По словам Евгении, она поняла, что любит Ильдара в тяжелый для него период. Танцор, находясь на гастролях в Италии, заболел, и фигуристка ухаживала за ним.

«Это начинает ощущаться, когда у одного из пары возникают трудности. Вот я лично поняла, что это любовь, когда прилетела к Ильдару на гастроли в Италию, у него там прямо вереница спектаклей была, и тут он заболел. Я сразу сходила в аптеку, все принесла, говорю: «Ложись, грим смывай, вот тебе лекарства»», — рассказала спортсменка.

Медведева вспоминает, что затем и она заболела. Евгения не стеснялась быть перед избранником не в идеальном состоянии. По ее мнению, влюбленным людям всегда важно быть рядом друг с другом, поддерживать и дарить нежность.

«Тот, кто рядом не испытывает разочарования. Он любит тебя не за то, что ты такой красивый и романтичный. Он просто хочет, чтобы тебе было хорошо и ты хочешь, чтобы ему было хорошо рядом с тобой», — резюмировала фигуристка.

