Покинувшая страну Елена Исинбаева задолжала ФНС почти миллион рублей

Счета олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой заблокированы. Мастер спорта России задолжала ФНС 818 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Как утверждает источник, специалисты из налоговой службы заблокировали счета Исинбаевой 27 июня. Спортсменка никак не может погасить долг, который в мае составил полтора миллиона рублей.

Недавно Елена Гаджиевна внесла почти миллион рублей, однако осталась должна ФНС еще 818 тысяч.

Российская спортсменка обрела известность после соревнований в Лондоне в 2005 году, на которых она впервые в истории женских прыжков взяла высоту пять метров. В 2008 году на пекинской Олимпиаде Елена Исинбаева установила мировой рекорд — 5,05 м.

Известно, что в 2023 году Исинбаева покинула страну и с тех пор называет себя человеком мира.

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