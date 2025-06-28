«Это понт?»: жена хоккеиста из НХЛ прошлась по Федору Смолову

Жена российского хоккеиста Кирилла Марченко высмеяла футболиста Федора Смолова. Виктория опубликовала в своем Telegram-канале отрывки из подкаста со Смоловым «Smol Talk» и высказала все, что думает о спортсмене. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на соцсети Марченко.

Девушка призналась, что вывести ее из себя несложно, и на этот раз не повезло бывшему футболисту из сборной России Федору Смолову.

«Частенько меня что-то раздражает! Да, вот такой вот я человечек. Сегодня под горячую руку попал Федор Смолов. Простите, Федор!», — так Виктория начала свой пост в канале.

Супруга Марченко отметила, что у нее нет личной неприязни к спортсмену, однако она не понимает, почему русские люди используют в своей речи слова или даже целые выражения на английском языке.

«Чтобы что? Или это понт? Или ты резко забыл, что турниры Большого шлема именно так и называются?» — негодует Виктория.

В конце девушка намекнула, что Федор Смолов таким образом выдает себя как безграмотного человека.

«Если вы не можете заменить английские фразы русскими синонимами — это всего лишь говорит о скудности вашего русского словарного запаса», — заключила Виктория Марченко.

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