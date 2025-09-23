«Пока страшно»: фигуристка Алина Загитова решила запеть

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила стать певицей. Она призналась, что уже записала три композиции, но пока боится выходить с ними на сцену.

«Я как-то была в очень сильной загруженности, некой депрессии. Меня просто позвали на звукозаписывающую студию. И я поняла, что мне там так хорошо, спокойно, весело. Я разгружаюсь. Решила попробовать. У меня есть три песни… Но пока очень страшно входить в эту сферу», - разоткровенничалась спортсменка в интервью Ляйсан Утяшевой.

Алина также отметила, что долго искала свой стиль, но наконец нашла именно то, что ей по душе.

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях не выходила.

Ранее Алина Загитова низко оценила свою работу в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период». По словам спортсменки, она сразу согласилась на предложение вести шоу, однако времени на подготовку у нее не было.