«Максимально неудачная»: Алина Загитова о работе ведущей шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова низко оценила свою работу в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период». По словам спортсменки, она сразу согласилась на предложение вести шоу, однако времени на подготовку у нее не было.

«Вот, представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звезды, которым палец в рот не клади. И, конечно, я общалась с ними с позиции ребенка, что неправильно. Это был хороший опыт, но не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная», — заявила Алина в интервью «Советскому спорту».

Как призналась фигуристка, после завершения спортивной карьеры она долгое время не знала, с какой профессией связать свою жизнь. Приглашение в «Ледниковый период» стало для Алины отличным стартом. Она подчеркнула, что надеется попробовать свои силы в проекте еще раз.

«Я сделала работу над ошибками, в принципе работала с многими профессионалами, в том числе и актрисами, которые меня учили правильно себя держать в кадре. В общем, была проведена колоссальная работа… Неудачи тоже должны присутствовать в наших жизнях, чтобы как раз-таки проводить работу над ошибками и становиться лучше», - сказала Алина.

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году.

Ранее Алина Загитова прокомментировала свою замену на Евгению Медведеву после трех лет работы на «Ледниковом периоде». Она поблагодарила организаторов за возможность проявить себя в чем-то новом, но не согласилась с формулировкой «заменили».