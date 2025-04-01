«Пока не хожу»: Александр Емельяненко вышел на связь из реабилитационного центра и пообещал вернуться в спорт

Передвигающийся на коляске Александр Емельяненко пообещал вернуться в спорт. Об этом стало известно из соцсетей.

В начале марта 2025 года боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что у него отнялись ноги из-за грыжи позвоночника. Тогда медики провели ему операцию. Сейчас боец продолжает восстанавливаться в реабилитационном центре — он показал, как передвигается на коляске.

«Мое состояние с каждым днем улучшается. Спасибо докторам, которые занимаются моей реабилитацией. Я пока не хожу, передвигаюсь на индивидуальном кресле-каталке, каждый день делаю физические упражнения и все увереннее становлюсь на ноги», — рассказал он.

Спортсмен заявил, что не намерен бросать свою карьеру, несмотря на рекомендации врачей.

«Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, я собираюсь продолжать. Я еще буду выступать, порадую вас своими победами!» — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что младший брат Федора Емельяненко занялся шитьем в колонии под Белгородом.