Младший брат Федора Емельяненко занялся шитьем в колонии под Белгородом

Младший брат четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко Иван начал шить медкостюмы в исправительной колонии. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Иван изначально осудили за драку и отправили в СИЗО-3. 11 марта спортсмена перевели в ИК-4 под Белгородом, где находится актер Михаил Ефремов.

По данным издания, после завершения обязательного карантина Емельяненко-младший отправился на работу в швейный цех — он шьет защитные медицинские костюмы «Каспер».

Спортсмен был осужден на 1,5 года лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Иван провел в колонии полгода, ему предстоит там находиться еще 12 месяцев.

Ранее другому брату Федора Александру провели операцию и вытащили из позвоночника грыжу, давившую на спинной мозг. Хирургическое вмешательство прошло успешно, о чем боец смешанных единоборств сообщил подписчикам.