«Поганой метлой гнать»: Дмитрия Губерниева призвали признать иноагентом

Комментатор Дмитрий Губерниев оказался в центре скандала после того, как поддержал теннисистку Дарью Касаткину, заявившую о «гордости» представлять «новую родину Австралию».

Губерниев в своем Telegram-канале призвал россиян поблагодарить спортсменку за то, что долгие годы представляла Россию. Смену гражданства он назвал личным делом Касаткиной.

В ответ россияне обрушились на Дмитрия с гневными комментариями. При этом Губерниев решил подлить масло в огонь и опубликовал еще один пост.

«Ой, написал про теннисистку Касаткину и снова всякие бестолочи начали учить меня Родину любить. Прямо как в прошлом году во время игр в Париже», — ответил комментатор.

Он также в грубой форме обратился к пользователям Сети и назвал недовольных его словами «квасными патриотами».

Пользователи Сети в итоге призвали проверить высказывания Губерниева и признать его иностранным агентом.

«Давно пора признать иноагентом и поганой метлой гнать в любимую Европу», - отметили пользователи.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что получила постоянный вид на жительство в Австралии. После этого 27-летняя девушка решила сменить и спортивное гражданство.