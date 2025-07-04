Подскочило давление: экс-вратарь ЦСКА снес забор школы на иномарке в Москве

ДТП с участием бывшего футболиста ЦСКА Юрия Аджема произошло в Москве. Пожилой мужчина за рулем иномарки Lexus врезался в забор одной из школ, передает Life.ru.

Кадры с места аварии оказались в распоряжении Telegram-канала SHOT. На них видно, как черный кроссовер 72-летнего мужчины завалился на металлический забор образовательного учреждения.

Сам водитель на видео не попал. По информации журналистов, Юрий потерял управление над транспортным средством, после чего и произошло столкновение. Перед этим у бывшего игрока ЦСКА резко подскочило давлением, что, вероятно, и стало причиной аварии.

Во время карьеры в ЦСКА Аджем занимал позицию голкипера. После завершения пути игрока он еще долго работал в штабе «армейцев».

Ранее сообщалось, что футболист английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота попал в аварию. Спасти 28-летнего спортсмена не удалось.