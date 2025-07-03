28-летний нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Диогу Жота погиб в ДТП

Футболист английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП на западе Испании. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа, провинции Самора.

Очевидцы рассказали, что автомобиль сошел с дороги, а после начался пожар. Внутри был 28-летний футболист. Рядом с ним был брат Андре, которому было 26 лет. Он тоже является профессиональным футболистом.

Ранее мы писали о том, что умер в 27 лет после болезни экс-футболист и скаут ЦСКА Георгий Кодзаев. Он был воспитанником академии ЦСКА, играл за владикавказский «Спартак», московский «Арарат» и ереванский «Эребуни». В 2021 году он завершил карьеру, но продолжил работу скаутом в отделе ЦСКА.