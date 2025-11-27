Победившая рак Владлена Бобровникова обратилась к Евгению Алдонину. Об этом сообщает aif.ru.

Бывшая гандболистка команды «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова еще в мае 2023 года узнала о страшном диагнозе — лимфома Ходжкина. Однако спортсменке удалось победить недуг. Уже в августе того же года врачи сообщили, что болезнь отступила.

Бобровникова решила поддержать футболиста Евгения Алдонина, у которого недавно обнаружили рак поджелудочной железы.

«Я как человек который победил онкологию, могу сказать одно, моя семья и спортивный характер закаленный годами в гандболе помогли мне победить рак! Желаю Евгению огромного здоровья и победы над этим недугом!» — заявила она.

Ранее мы писали о том, что бывший тренер онкобольного Алдонина рассказал о состоянии футболиста.