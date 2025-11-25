«Никогда не говорил, что его что-то беспокоит»: бывший тренер онкобольного Алдонина — о состоянии футболиста

Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин, у которого обнаружили рак, никогда не жаловался на здоровье. Об этом в разговоре с «Абзацем» рассказал бывший тренер футболиста Евгений Ловчев.

45-летний Евгений Алдонин уже больше года борется с онкологическим заболеванием. Однако в окружении экс-игрока сборной России утверждают, что ранее он не жаловался на плохое самочувствие. По словам Евгения Ловчева, спортсмен всегда был активным на футбольном поле и, даже столкнувшись с серьезной болезнью, не просит о помощи. Бывший тренер футболиста также усомнился, что он скрывал диагноз.

«Женя хорошо играл в футбол, проблем с его самочувствием я не наблюдал. Он не жаловался ни на что. Это было около двух-трех лет назад. Мы в хороших отношениях с ним, но я даже не знал, что у него рак. Никогда не говорил, что его что-то беспокоит. У нас он о помощи не просит. У него есть довольно зажиточные друзья, которые его обязательно поддержат. Не думаю, что он скрывал диагноз. Полагаю, что сначала просто не знал», — отметил Евгений Ловчев.

Напомним, 22 ноября стало известно, что у Евгения Алдонина диагностирован рак желудка. Как оказалось, бывший муж Юлии Началовой борется с заболеванием уже больше года и перенес несколько операций. Спортсмен до последнего скрывал недуг, пока не выяснилось, что ему необходимо дорогостоящее лечение. Российская премьер-лига организовала сбор средств, чтобы помочь футболисту.

«На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — говорится в сообщении премьер-лиги.

Евгений Алдонин состоял в браке с Юлией Началовой с 2006 по 2011 год, у пары есть 18-летняя дочь Вера. После внезапной смерти певицы в 2019 году было решено, что девочка будет жить с отцом.

Ранее онкобольной Евгений Алдонин впервые за долгое время вышел на связь и высказался о борьбе с раком: «Шансы есть — за них изо всех сил держусь».