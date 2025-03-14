«До сих пор очень больно и страшно»: Вера Алдонина – об эмоциях от потери мамы

Шесть лет назад не стало известной артистки Юлии Началовой. На тот момент у звезды осталась дочь — Вера Алдонина, которой было всего 12 лет. Сейчас наследница исполнительницы «Герой не моего романа» уже закончила школу и поступила в театральный вуз. Но в разговоре с сайтом «Страсти» Вера призналась, что до сих пор не смирилась с потерей мамы.

По словам девушки, ее очень ранят вопросы, связанные с мамой. Вспоминая о маме, Вере до сих пор становится не по себе.

«Возвращаться в те дни до сих пор очень больно и страшно. Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы — конечно нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах. И, нет, время не лечит. Для нас единственным возможным решением стало — хранить именно светлую память, жить с воспоминаниями о ней, радоваться, смеяться, жить с музыкой в душе, продолжать ее дело», — рассказала она.

В начале года дочь Началовой вспомнила о мамином интервью, в котором она рассказывает о своих творческих планах, а именно о подготовке альбома под названием «Вера». К сожалению, артистка не успела их осуществить. Но Вера решила выпустить этот альбом к 16 марта — в этот день Юлия ушла из жизни.

Подробное интервью с Верой, в котором она рассказала, как пережила потерю мамы, планах на будущее и подготовке последнего альбома Юлии Началовой читайте здесь.