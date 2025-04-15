«Папа вернулся роботом»: Роман Костомаров рассказал, как после ампутации попросил сына отстегнуть сапожок

Фигурист Роман Костомаров рассказал, как по возвращении из больницы после ампутаций попросил сына отстегнуть сапожок. Тот отметил, снимая, что «кожаные ноги» отца были тяжелее.

Подробностями спортсмен поделился на форуме «Здравоохранение-2025», который состоялся в Екатеринбурге.

Костомаров признался – старался с юмором относиться к ситуации, а детям сказали, что отец вернется роботом-3000. Однажды из-за занятости жены на кухне фигурист позвал сына Илью и попросил нажать на кнопочку, чтобы снять сапожок.

«А он так отстегивает, берет этот сапожек и говорит: “Пап, ты знаешь, у тебя кожаные ноги были тяжелее”. А я смеюсь: “А ты откуда знаешь, сколько мои кожаные ноги весили”. Папа вернулся роботом…», - делился воспоминаниями Костомаров и добавил, что дети интересовались, может ли отец крутить головой на 360 градусов. Слова фигуриста приводит Eanews.ru.

Спортсмен до сих пор благодарен медикам, спасшим его, Костомаров отправляет подарки и цветы. Проведенные в больнице дни он почти не помнит – все видела жена.

«Это был конец января, 10 января я попал в больницу, где-то в конце января только пришел в себя. Конечно, у меня был шок, где я нахожусь, сколько времени я был без сознания, в каком состоянии», - вспомнил спортсмен.

Сейчас Роман выборочно выступает в ледовых шоу. Говорит, что привык к энергии, которую дают зрители.

Ранее Костомаров с женой провели 19 часов в аэропорту Сочи. Это произошло из-за сильного снегопада – аэропорт закрыли. Супруги три часа просидели в самолете, потом их высадили, а рейс перенесли.