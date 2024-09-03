Боец MMA Александр Емельяненко попал в реабилитационный центр в Ингушетии

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в реабилитационный центр в Ингушетии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

По данным источника, спортсмен находится в центре «Иман». Представители оздоровительного комплекса это подтвердили. При этом причина, по которой Александр вновь оказался там, не уточняется.

Напомним, что Емельяненко уже был на реабилитации в «Имане» в 2023 году. Тогда он лечился от алкогольной зависимости. К слову, до того, как спортсмен попал в центр, он делился, что собирается провести поединок до конца 2024 года.

Александр Емельяненко – экс-чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и Европы по боевому самбо. В ММА у спортсмена на счету 40 боев, из них 29 побед.

Ранее блогерша Анастасия Костенко сообщила об ухудшении состояния здоровья. Она рассказала, что добралась до врача в бреду. Специалист поставил ей диагноз - острый левосторонний экссудативный синусит.