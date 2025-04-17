«Ощущение, что в детстве застрял»: экс-жена тренера «Зенита» рассказала о скандальном поведении Аршавина

Бывшая жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала о поведении футболиста Андрея Аршавина, когда он играл в петербургской команде. Она назвала спортсмена отмороженным.

По словам женщины, Аршавин «странный чувак». Она отметила, что иногда он вел себя не как мужчина, а как маленький мальчик.

«Отмороженный. Он как взрослый человек, но такое ощущение, что в детстве застрял. Мог психануть на тренировке и уйти. Потом напиться и где-нибудь загулять», - цитирует слова Надежды иностранная газета Blik.

Напомним, что Андрей Аршавин играл за «Зенит» на протяжении девяти лет с 1999 года. А после ухода из клуба он перешел в лондонский «Арсенал». Вернулся в петербургскую команду спортсмен только в 2012 году.

К слову, благодаря карьере в футболе Аршавин раньше получал много рекламных контрактов. Так, на протяжении долгого времени он был лицом чипсов в России. И в 2025 году спустя 15 лет Андрей решил вновь зарабатывать на снеках.

Ранее Юлия Барановская показала поклонникам гол, который Андрей Аршавин подарил» ей за рождение дочери.