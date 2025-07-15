«Она могла бы спокойно жить в Москве»: Тутберидзе объяснила, почему ее дочь переехала за границу

Единственная дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в 2019 году переехала с мужем Глебом Смолкиным в Северную Америку. Заслуженный тренер России объяснила, почему наследница решила жить и тренироваться за границей.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин представляют в танцах на льду Грузию, но тренируются в Монреальской ледовой академии в Канаде. Тутберидзе называет себя не властной мамой, поэтому она легко приняла решение дочери строить карьеру за границей.

«Просто она у меня такая добрая и мягкая. Мы два разных человека. При этом у нее есть серьезные цели, желания, и я уважаю ее решения. Если бы она захотела, она могла бы спокойно жить в Москве рядом с мамой, и я бы все для нее делала. У меня единственный ребенок», — объяснила Этери в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».

В 16 лет Диана сказала маме, что не видит в России тренера, который был бы в ней заинтересован и помог стать настоящим спортсменом. Тогда Дэвис проявила настойчивость, заявив, что поедет в США, рассказывает Тутберидзе. Этери не смогла переехать и не хотела жить с дочерью на больших расстояниях, но Диана оказалась непреклонна.

Этери родила Диану в браке с бывшем партнёром по ледовым шоу Николаем Аптером, за которого она вышла замуж в США в 1995 году.

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