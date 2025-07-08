НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июля 2025, 19:19
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Аделина Сотникова и Дмитрий Попко поженились спустя три года после рождения сына

29-летняя фигуристка Аделина Сотникова вышла замуж за теннисиста Попко.
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко поженились спустя три года после рождения сына

© Starface.ru

Фигуристка Аделина Сотникова вышла замуж за отца своего трехлетнего сына, теннисиста Дмитрия Попко. О радостном событии в День любви, семьи и верности олимпийская чемпионка рассказала на своей страничке в соцсети.

Аделина появилась в кадре в свадебном платье с приспущенными рукавами длины мини. Ее жених надел черный пиджак и синий галстук.

«08.08.08. Никто не поймет, что это за цифра, но я понимаю», — загадочно подписала снимок 29-летняя спортсменка, намекнув на бесконечность их союза.

Аделина Сотникова и Дмитрий Попко поженились спустя три года после рождения сына

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сотникова впервые стала мамой в ноябре 2022 года. Фигуристка долгое время скрывала от публики избранника и рассекретила его личность лишь в марте 2023 года.

Аделина Сотникова навсегда запомнилась как первая олимпийская чемпионка в истории российского фигурного катания. К сожалению, повторить громкий успех Сочи-2014 девушке не удалось: в связи с травмами спортсменка закончила соревновательную карьеру. Тем не менее Аделина принимает участие в ледовых шоу, посещает светские мероприятия, и занимается тренерством.

Ранее Александра Трусова рассказала, что они с мужем выбрали имя для первенца. Но раскроют его только после появления малыша на свет.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Аделина Сотникова
свадьба
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