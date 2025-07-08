Аделина Сотникова и Дмитрий Попко поженились спустя три года после рождения сына
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Фигуристка Аделина Сотникова вышла замуж за отца своего трехлетнего сына, теннисиста Дмитрия Попко. О радостном событии в День любви, семьи и верности олимпийская чемпионка рассказала на своей страничке в соцсети.
Аделина появилась в кадре в свадебном платье с приспущенными рукавами длины мини. Ее жених надел черный пиджак и синий галстук.
«08.08.08. Никто не поймет, что это за цифра, но я понимаю», — загадочно подписала снимок 29-летняя спортсменка, намекнув на бесконечность их союза.
Сотникова впервые стала мамой в ноябре 2022 года. Фигуристка долгое время скрывала от публики избранника и рассекретила его личность лишь в марте 2023 года.
Аделина Сотникова навсегда запомнилась как первая олимпийская чемпионка в истории российского фигурного катания. К сожалению, повторить громкий успех Сочи-2014 девушке не удалось: в связи с травмами спортсменка закончила соревновательную карьеру. Тем не менее Аделина принимает участие в ледовых шоу, посещает светские мероприятия, и занимается тренерством.
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