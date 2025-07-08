Аделина Сотникова и Дмитрий Попко поженились спустя три года после рождения сына

Фигуристка Аделина Сотникова вышла замуж за отца своего трехлетнего сына, теннисиста Дмитрия Попко. О радостном событии в День любви, семьи и верности олимпийская чемпионка рассказала на своей страничке в соцсети.

Аделина появилась в кадре в свадебном платье с приспущенными рукавами длины мини. Ее жених надел черный пиджак и синий галстук.

«08.08.08. Никто не поймет, что это за цифра, но я понимаю», — загадочно подписала снимок 29-летняя спортсменка, намекнув на бесконечность их союза.