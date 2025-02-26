«Он же наш парень»: сбежавший заграницу Даня Милохин выйдет на бой с флагом России

15 марта блогер Даня Милохин сразится в Молдавии с местным блогером Василе Жосаном. Тик-токер собирается выйти на ринг с российским флагом, однако гимн России он заменит на другую композицию.

Тренер по боксу Зорик Степанян, под руководством которого занимается Милохин, пояснил, что на свой предыдущий бой в Дубае он также выходит с российским флагом и гимном.

«А что, ему выходить на поединки под флагом Армении или ОАЭ? Он же наш, русский парень», — пояснил Sport24 тренер звезды.

Но в Молдавии Даня планирует состязаться под другую композицию. По словам Степаняна, это будет русская национальная песня, возможно, что-то из репертуара любимой певицы Милохина Mia Boyka. Экс-участник «Ледникового периода» дебютировал в боксе в феврале 2024 года. Тогда ему удалось нокаутировать индийского блогера Аджмала Хана в первом раунде.

Приемный отец Дани Дмитрий Тюленев уверен в победе сына над Жосаном благодаря упорству и хорошей подготовке. Он написал, что за блогер болеет вся семья.

Ранее блогер закрутил роман с украинской блогершей Зеленской.