Сбежавший из России Даня Милохин закрутил роман с украинской блогершей Зеленской

Уехавший из России после начала СВО блогер Даня Милохин закрутил новый роман. Его возлюбленной стала украинка Дарина Зеленская.

Об отношениях звезд Сети стало известно благодаря Дарине, которая, в отличие от своего бойфренда, личную жизнь не скрывает. Она активно делится с поклонниками снимками с Милохиным и сюрпризами, которые он для нее делает. При этом бывший участник «Ледникового периода» в своем блоге о Зеленской не говорит.

К слову, долгое время ходили слухи, что Даня сошелся с экс-возлюбленной Юлией Гаврилиной. Фанаты подмечали, что они вновь начали общаться, и Милохин даже поздравлял девушку с днем рождения. Однако, по всей видимости, артист решил двигаться дальше и искать счастье в новых отношениях.

Напомним, что за границей тиктокер столкнулся с финансовыми проблемами. От него отписались многие пользователи, и он лишился рекламных контрактов. Из-за этого Милохин хотел вернуться в Россию, но побоялся, так как его могут отправить в армию.

Ранее приемный отец Дани Милохина сменил работу.