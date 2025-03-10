«Нет, зачем?»: российская теннисистка прокомментировала визит Шаламе на ее матч

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала присутствие на ее матче с датчанкой Кларой Таусон американского актера Тимоти Шаламе и его возлюбленной Кайли Дженнер. По ее словам, визит знаменитостей заставил ее сосредоточиться на победе.

«Думаю: «О, нет, зачем я туда посмотрела?» Но на самом деле я бы сказала, что мне это дало немного больше мотивации, потому что я решила: «Они пришли, они смотрят, значит, так, Мирра, делай все, что можешь, надо выигрывать сегодня, надо делать все, что ты можешь, давай», — цитирует ее Газета.Ru.

Встреча спортсменок продолжалась 63 минуты и завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:0 в пользу Андреевой.

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