Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз. Об этом стало известно из соцсетей.

28-летний теннисист Даниил Медведев опубликовал в блоге фотографию с новорожденным ребенком из роддома — на кадрах рядом с отцом также позирует его дочь Алиса.

«Счастливый 2025‑й год», — подписал снимок он.

В комментариях подписчики Медведева поздравили его и жену с пополнением: «Поздравляем вас ребята! Какое счастье, Даша умничка», «Ребята, вы умеете хранить секреты».

Даниил Медведев и его супруга Дарья поженились в 2018 году, в октябре 2022‑го у них родилась дочь Алиса. Спортсмен являлся обладателем звания первой ракетки мира в одиночном разряде.

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