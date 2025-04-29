«Не было нужды»: Андрей Аршавин впервые за 20 лет спустился в метро

Футболист, экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин впервые за 20 лет спустился в метро. Все это время у спортсмена «не было нужды» пользоваться подземкой.

«По-моему, последний раз в 2006 году был в метро. Не было нужды», - сказал Аршавин на презентации состава метро, посвященного столетию «Зенита». Его слова приводит РИА Новости.

На мероприятии футболисты, тренеры, ветераны футбольного клуба проехали от станции «Парнас» до «Удельной». Аршавин рассказал, что «на машине успевает куда нужно».

Ранее сообщалось, что бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина решилась на 13-ю операцию по восстановлению носа. Сложным случаем занимается хирург Денис Агапов.

Специалист рассказывал, что кончик сделают более женственным, он станет поуже и четче. Для этого из-за уха берется мягкотканый трансплантат. За 12 предыдущих операций Казьминой нарастили нос, которого женщина лишилась вследствие аутоиммунного заболевания.