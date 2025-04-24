«На кончик возьмем трансплантат из-за уха»: бывшая жена Аршавина делает 13-ю операцию на нос

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина делает 13-ю операцию по коррекции носа. Пластический хирург Денис Агапов рассказал, что нос сделают уже и четче.

Врач сообщил, что кончик должен получиться более мягким и женственным.

«Еще мы на кончик носа возьмем мягкотканый трансплантат. Чаще всего мы берем его из-за уха», - поделился подробностями доктор.

Крылья носа должны вправиться и сместиться к центру. Никакие дополнительные наружные разрезы не потребуются.

«Мы делаем очередную коррекцию носа для Алисы Аршавиной. Сделаем его чуть-чуть поуже и четче», - поделился специалист. Его слова приводит Kp.ru.

Напомним, Казьмина лишилась носа вследствие аутоиммунного заболевания. Проблемы появились после ее развода с футболистом.

Бывшая жена Аршавина обращалась к разным специалистам – за сложный случай взялся хирург Агапов. Вернуть прежний вид не получится, однако за 12 операций Казьминой нарастили нос, остались коррекционные операции.