«Настоящий боец»: жена Овечкина рассказала, с какими трудностями он столкнулся на пути к рекорду

Жена Александра Овечкина обратилась к спортсмену после рекорда НХЛ. Анастасия Шубская посвятила трогательный пост мужу в соцсети.

Александр Овечкин установил мировой рекорд, забив 895-ю шайбу. На историческом матче присутствовала вся семья хоккеиста. По словам Анастасии, они с сыновьями гордятся Александром, который на пути к достижению пережил травмы и столкнулся с общественным давлением.

«Я как никто другой знаю, как тебе дался и дается этот путь и сколько всего остается «за кадром»! Все эти травмы, переживания, стресс, давление! Но то, как ты каждый раз преодолеваешь все эти трудности, восхищает меня! Ты настоящий боец, с огромным добрым сердцем!» — высказалась модель.

Шубская поблагодарила хоккеистов, которые были в одной команде с Овечкиным и играли с ним на протяжении 20 лет. Отдельно она обратилась к фанатам мужа, которые верили в него даже «во время спадов». По мнению знаменитости, своим рекордом Александр осчастливил «миллионы людей».

«Очень легко любить спортсмена, когда он на вершине, но далеко не все могут поддерживать и верить в него во время спадов! У Александра поистине настоящие и преданные фанаты, и я знаю, как он ценит и любит их! Когда Саша приблизился к рекорду, мы ощущали поддержку со всего мира!» — резюмировала модель.

Ранее Анастасия Шубская получила кольцо за 24 млн от жены Уэйна Гретцки после рекордной шайбы Александра Овечкина. Подробности читайте в этой новости.