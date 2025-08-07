«Надо вычищать»: в Госдуме потребовали очистить футбол от дельцов и мафии

Депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал очистить футбол от мафии и дельцов. Об этом сообщает 360.ru.

Накануне Министерство спорта РФ предложило ввести лимит на количество легионеров в футбольных командах начиная с сезона 2026/27. Предполагается, что команды не смогут включать в заявки более 10 иностранцев, а одновременно на поле смогут находиться лишь пять легионеров.

Депутат Госдумы Сергей Миронов согласен с таким предложением.

«И российских звезд мало, ведь команды предпочитают не наигрывать своих воспитанников, а купить заграницей опытных игроков и с ними скорее достичь результата. А потом продать, купить других, и дать заработать огромные барыши куче посредников», — рассказал он.

Однако при этом стоит регулировать бизнес-интересы, которые порой в футболе играют огромную роль, добавил Миронов.

«Надо вычищать делячество и дельцов из футбола, чтобы после легионеров они не взялись „окучивать“ российских игроков, ломая им карьеры и лишая доходов спортивные школы, которые растят юные таланты», — заявил он.

