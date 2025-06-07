«Накаркал»: Трусова и Игнатов высказались о двойне, которую предсказывал Киркоров

Александра Трусова высказалась о двойне, которую предсказывал Киркоров. Об этом стало известно «Страстям».

Фигуристка Александра Трусова посетила премию МУЗ-ТВ вместе с мужем Макаром Игнатовым. Спортсменка пришла на мероприятие будучи в положении — в январе 2025 года она объявила о беременности.

Во время красной дорожки Киркоров поцеловал Трусову и заявил, что у пары родится двойня. Однако фигуристка поспешила заверить, что ждет одного малыша.

«Ну, как будто он поздно сказал. Может в следующий раз будет двойня. Волнительно разговаривать об этом на такую большую аудиторию», — заявила она.

А вот супруг фигуристки лишь отшутился на слова Киркорова.

«Накаркал», — посмеялся он.

Возлюбленные отметили, что уже выбрали имя для ребенка, но раскрывать его пока не собираются.