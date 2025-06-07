«Накаркал»: Трусова и Игнатов высказались о двойне, которую предсказывал Киркоров
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Александра Трусова высказалась о двойне, которую предсказывал Киркоров. Об этом стало известно «Страстям».
Фигуристка Александра Трусова посетила премию МУЗ-ТВ вместе с мужем Макаром Игнатовым. Спортсменка пришла на мероприятие будучи в положении — в январе 2025 года она объявила о беременности.
Во время красной дорожки Киркоров поцеловал Трусову и заявил, что у пары родится двойня. Однако фигуристка поспешила заверить, что ждет одного малыша.
«Ну, как будто он поздно сказал. Может в следующий раз будет двойня. Волнительно разговаривать об этом на такую большую аудиторию», — заявила она.
А вот супруг фигуристки лишь отшутился на слова Киркорова.
«Накаркал», — посмеялся он.
Возлюбленные отметили, что уже выбрали имя для ребенка, но раскрывать его пока не собираются.