«Мой отец умер от рака в Германии»: Алексей Ягудин рассказал о семейной трагедии

Алексей Ягудин впервые откровенно рассказал о смерти отца. В эфире шоу «Секрет на миллион» спортсмен признался, что Константин Ахметович, с которым у него были редкие и непростые отношения, скончался от рака в Германии 1 января этого года.

Родители Алексея развелись, когда ему было всего четыре года. Вскоре мать спортсмена вышла замуж за своего первого возлюбленного, и именно отчим стал для будущего чемпиона опорой и заменой родного отца. Своего папу Ягудин видел крайне редко.

«Мы косили крапиву на даче, играли, что это наши враги. Потом он приезжал, подарил маме шампунь и оставил много альбомов с марками. Но самое, наверно, трогательное, что мне по душе было, — это немецкая железная дорога. Очень мало воспоминаний», — признался Алексей.

По словам фигуриста, отец пытался выйти с ним на связь лишь однажды — в 2003 году, спустя год после триумфальной победы Ягудина на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

«Он позвонил и поздравил. Я говорю: "Пап, год прошел"», — вспомнил Алексей.

Тогда Константин Ахметович предложил наладить общение, но этот разговор оказался для них последним. Новость о смерти отца Ягудин узнал совершенно неожиданно.

«Где-то в марте, по-моему, это было в начале этого года, со мной связалась одна женщина. Она сообщила, что мой отец умер от рака 1 января в Германии. Оказывается, он всё это время жил в браке, но других детей у него нет», — рассказал фигурист в беседе с Лерой Кудрявцевой.

При этом Алексей подчеркнул, что не испытывает ни обиды, ни горечи к отцу.

По словам олимпийского чемпиона, отчим стал для него настоящим примером мужской поддержки, а мать — главной опорой в жизни.

