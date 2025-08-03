«Как будто в аду»: почему Ягудин отказался отдавать дочь во дворец гимнастики Винер

Алексей Ягудин отказался отдавать дочь во дворец гимнастики Ирины Винер. Подробности приводит Sport24.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию вспомнил, как они вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной хотели отдать наслденицу на занятия гимнастикой во дворец Ирины Винер. Однако они передумали после того, как там побывала фигуристка.

По словам Татьяны, она познакомилась с родителями, которые приводят своих детей на гимнастику, и столкнулась с их хамским отношением и поведением: каждый из них привозносит своего ребенка над другими учениками.

«Она перезванивает и говорит: "Леш, пожалуйста, оставь Мишель там, где она занимается»". Она потом объяснила: "Ты знаешь, я побывала как будто в аду". Когда родители наступают друг на друга, абсолютно хамское поведение, мысли только о своей, естественно, будущей чемпионке всея Руси и всей планеты Земля. И вот такое напряжение», — поделился он.

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