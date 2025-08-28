«Много всего было прожито»: Загитова заявила, что это она сделала первый шаг к примирению с Медведевой

Фигуристка Алина Загитова рассказала о примирении с коллегой Евгенией Медведевой. В беседе с журналистами спортсменка призналась, что просто захотела «зарыть топор войны». Видео с разговором публикует Telegram-канал «Звездач».

Много лет фигуристок называли соперницами. Они не общались и избегали друг друга. Но не так давно девушки стали появляться вместе, а Загитова позвала Медведеву поработать в ее шоу на льду. Алина рассказала, почему именно она решила наладить их отношения.

«Я считаю, что так много всего было прожито и с ее стороны, и с моей. Разные ситуации были, поэтому я решила, что пора бы зарыть топор войны и сделать этот первый шаг. Очень рада, что я его сделала», – поделилась Загитова.

Фигуристка обратилась к людям и процитировала кота Леопольда из мультфильма.

«Давайте жить дружно», – сказала Алина.

