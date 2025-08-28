23-летняя фигуристка Алина Загитова купила квартиру в Москве

Фигуристка Алина Загитова купила недвижимость в Москве. Неизвестно, сколько комнат в ее новой квартире, так как пока спортсменку видели только в офисе застройщика. Об этом сообщает StarHit.

По данным источника, Алина уже долгое время занималась поиском жилья и присматривалась к разным районам. В итоге ее выбор пал на запад столицы. Другие подробности сделки пока неизвестны. Загитова уже подписала все документы для приобретения квартиры, но комментариев по этому поводу не дала.

Отметим, что еще во время спортивной карьеры фигуристка рассказывала, что вынуждена жить с родными в однокомнатной квартире. Потом Алина переехала в просторный дом — она выставляла оттуда кадры. Однако информации о том, покупала ли она эту недвижимость, нет.

Сейчас Алина Загитова уже не выступает на спортивных турнирах. Вместо них она работает телеведущей и участвует в ледовых шоу. Этим летом состоялась премьера ее нового проекта «Ассоль». Благодаря этому мюзиклу Алине удалось наладить отношения с Евгенией Медведевой, с которой у нее был давний конфликт.

