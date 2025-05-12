Мария Шарапова показала подросшего сына Теодора от миллионера Гилкса

Известная теннисистка Мария Шарапова показала подросшего сына от миллионера Александра Гилкса. После завершения карьеры звезда уехала из России и родила ребенка, которому дала необычное имя Теодор. Мальчик радует маму сюрпризами и цветами. Об этом она сообщила в соцсетях.

Избранника Шараповой называют одним из самых завидных женихов Великобритании. Александр дружит с королевской семьей и хорош собой. Несмотря на наличие ребенка, пара не спешит устраивать свадьбу. Мария говорит, что всему виной их излишняя занятость. Она занимается воспитанием сына и рассказывает о его успехах. 1 июля Теодору исполнится три года.

Шарапова поделилась фотографией сына в День матери, который отмечают в США во второе воскресенье мая.

«Этот маленький мальчик доставляет мне столько радости. С материнством приходят уроки ответственности, дисциплины и большого терпения. Я бы не хотела, чтобы было иначе», – написала спортсменка.