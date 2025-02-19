Лыжница Вероника Степанова впервые стала мамой и рассекретила имя ребенка

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова впервые стала мамой. 24-летняя лыжница поделилась радостным событием с поклонниками в личном блоге.

Спортсменка опубликовала снимки из роддома, на которых запечатлена в палате рядом с врачом. Кроме того, Вероника показала новорожденную дочь.

«Познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем ее родителей. Роды были быстрыми и легкими», - разоткровенничалась Степанова.

Она отметила, что «рожать лучше молодой и готовиться к этому заблаговременно». Вероника призналась, что легкие роды — это не два часа и даже не две минуты.

Поклонники лыжницы поздравили ее с пополнением в семье и пожелали здоровья и счастья маме и малышке.

«Зайки какие! Здоровья малышке и маме!» — написали в комментариях.

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