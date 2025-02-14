Звезда фильма «Иллюзионист» Элеонор Томлинсон родила первенца

Британская актриса Элеонор Томлинсон родила первенца. Об этом звезда фильма «Иллюзионист» рассказала в социальных сетях.

Актриса поделилась трогательным снимком, на котором малыш сжимает ее палец. Томлинсон не писала никаких речей, лишь оставив эмодзи в виде сердечка под постом.

Элеонор состоит в браке с профессиональным регбистом Уиллом Оуэном. Новоиспеченные родители пока не раскрыли пол и имя малыша.

Пару принялись поздравлять с радостным событием коллеги по цеху. В их числе: звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан, актриса Лаура Хэддок и Кимберли Никсон. Они пожелали Элеонор быстрее восстановиться после родов. Их радость разделили и фанаты супругов.

Актриса начала встречаться с Уиллом Оуэном в 2021 году. Спустя год пара узаконила отношения. Торжество прошло в живописном месте — в Котсуолдских холмах.

В октябре 2024 года Томлинсон рассекретила беременность. Кинозвезда показала в соцсетях детский костюмчик, на котором была вышита надпись: «Малыш Оуэн».

Ранее у звезд «Битвы экстрасенсов» Ирины Певчей и Александра Сакова родился сын.