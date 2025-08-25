«Красоту навела»: Евгения Медведева рассказала о пластической операции

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что сделала пластическую операцию. Звезда рассказала в интервью на канале FAMETIME TV, что перенесла ринопластику после травмы носа.

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр рассказала, что повредила нос еще во время работы с канадским тренером Брайаном Орсером в 2019 году. Во время одного из прокатов она думала, что находится на льду одна и надела наушники. Но там была девочка, с которой произошло столкновение.

«Она едет спиной, и я ей вот так вот носопыркой прямо в затылок. И мы, естественно, вот так разлетаемся», – поделилась Евгения.

Спортсменка вспомнила, что получила сотрясение. Когда все зажило, то она обнаружила проблемы с носовой перегородкой – левая ноздря не дышала. Тогда она и задумалась о пластике.

«Я закончила со спортом, такая: надо делать. Вот. В принципе я и здоровье поправила, и красоту навела», – заявил Медведева.

Фигуристка объяснила, что не планировала менять свою внешность, а лишь хотела сбалансировать природные данные.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Алина Загитова рассказала о пластике.