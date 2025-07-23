Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 1,8 млн рублей и может столкнуться с блокировкой банковского счета

Российский боец Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 1,8 млн рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Mash на спорте.

Источник сообщает, что из-за долга его банковский счет могут заблокировать.

Первый раз это произошло в 2024 году. Тогда долг перед налоговой составлял 302 млн рублей. Приставы арестовали имущество Нурмагомедова, включая дом в Дагестане, автомобили Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Toyota Land Cruiser, BMW 7-й серии и другие.

Спустя неделю боец закрыл долг, арест сняли. В апреле 2024 года случилась повторная блокировка – она была связана с непредоставлением в срок декларации о доходах, пишет источник.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедова сняли с рейса в США. Боец объяснил, что стюардесса была очень груба. В итоге он сел на воздушное судно другой авиакомпании.