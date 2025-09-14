«Катание было тяжеловатое»: Саша Трусова впервые выступила на льду спустя месяц после родов

Александра Трусова впервые вышла на лед после рождения малыша. Фигуристка выступила вместе с мужем Макаром Игнатовым на шоу Евгении Медведевой «Дискотека нулевых на льду».

21-летняя спортсменка и ее супруг вышли на лед под песню Андрея Губина «Такие девушки как звезды». Появление семейной пары на сцене сопровождалось громкими овациями.

«Конечно, катание было тяжеловатое, но сами темпы восстановления впечатляют. Как и образ Саши — кожаное, короткое, обтягивающее. Попадание в нулевые точное», — пишет обозреватель издания «Спорт-Экспресс».