«Катание было тяжеловатое»: Саша Трусова впервые выступила на льду спустя месяц после родов
Александра Трусова впервые вышла на лед после рождения малыша. Фигуристка выступила вместе с мужем Макаром Игнатовым на шоу Евгении Медведевой «Дискотека нулевых на льду».
21-летняя спортсменка и ее супруг вышли на лед под песню Андрея Губина «Такие девушки как звезды». Появление семейной пары на сцене сопровождалось громкими овациями.
«Конечно, катание было тяжеловатое, но сами темпы восстановления впечатляют. Как и образ Саши — кожаное, короткое, обтягивающее. Попадание в нулевые точное», — пишет обозреватель издания «Спорт-Экспресс».
Журналист добавил, что Трусова уже не просто фигуристка начала 2020-х, переходившая из одной школы в другую и съездившая на Олимпиаду. Ее назвали «явлением, выходящим за пределы спорта».
Александра Трусова впервые стала мамой месяц назад. Вице-чемпионка Олимпийских игр родила сына, которого решили назвать Михаилом.
