Опубликовано 14 сентября 2025, 09:23
1 мин.

«Катание было тяжеловатое»: Саша Трусова впервые выступила на льду спустя месяц после родов

Фигуристка Саша Трусова впервые выступила на льду после рождения сына.
© AA/ABACA/Abaca/East News

Александра Трусова впервые вышла на лед после рождения малыша. Фигуристка выступила вместе с мужем Макаром Игнатовым на шоу Евгении Медведевой «Дискотека нулевых на льду».

21-летняя спортсменка и ее супруг вышли на лед под песню Андрея Губина «Такие девушки как звезды». Появление семейной пары на сцене сопровождалось громкими овациями.

«Конечно, катание было тяжеловатое, но сами темпы восстановления впечатляют. Как и образ Саши — кожаное, короткое, обтягивающее. Попадание в нулевые точное», — пишет обозреватель издания «Спорт-Экспресс».

Журналист добавил, что Трусова уже не просто фигуристка начала 2020-х, переходившая из одной школы в другую и съездившая на Олимпиаду. Ее назвали «явлением, выходящим за пределы спорта».

Александра Трусова впервые стала мамой месяц назад. Вице-чемпионка Олимпийских игр родила сына, которого решили назвать Михаилом.

