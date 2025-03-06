Камила Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним хоккеистом
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Камила Валиева пришла на матч 31-летнего Никиты Нестерова после новостей о романе. Об этом сообщает Матч ТВ.
По информации источника, фигуристка посетила матч между командами ЦСКА и СКА. В тот день на лед вышел Нестеров, с которым Валиеву подозревают в романе. В феврале спортсмены провели вместе День всех влюбленных.
Камилу засняли на трибуне ледовой арены. Она пришла на матч в черной водолазке и белом шерстяном пальто. Валиева собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.
Несмотря на то, что команда Никиты проиграла, фигуристка выглядела счастливой. Как утверждает «7Дней.ru», спортсмены покинули ледовую арену вместе.
Сама Камила не комментирует слухи о личной жизни.
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