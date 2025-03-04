К Валиевой могут применить новые санкции из-за невозврата медалей

WADA переложило ответственность за санкции к Валиевой на организаторов турниров. Об этом сообщает mk.ru.

Во Всемирном антидопинговом комитете объяснили, что последствия отказа фигуристки Камилы Валиевой возвращать завоеванные медали во время дисквалификации определят организаторы турниров.

«Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей и призовых к каким-либо последствиям является вопросом руководящих органов соответствующих соревнований», — сказано в заявлении.

Таким образом, к фигуристке могут быть применены новые ограничения. Судьбу медалей, завоеванных Валиевой на чемпионате Европы должен определить Международный союз конькобежцев (ISU). Тогда как Федерация фигурного катания на коньках определит, что делать с наградами, завоеванными в России.

Напомним, Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года с 25 декабря 2021. Все медали, завоеванные после этой даты, считаются аннулированными.

Ранее мы писали о том, что 18-летнюю фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом.