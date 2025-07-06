Андрей Малахов ответил жене Федора Смолова, которая встала на защиту мужа. Об этом стало известно из соцсетей.

Накануне жена Федора Смолова Карина Истомина выложила пост в защиту супруга. Она заявила, что спортсмен никогда не был агрессивен и сейчас Смолов прорабатывает случившееся с психологом.

«Для него этот поступок также глуп и бессмысленен, как и для всех вас», — рассказывала она.

В комментариях под записью решил высказаться Андрей Малахов. Телеведущий заявил, что после драки Смолов отправился в дорогостоящий отпуск.

«Вы забыли написать: „Были на Мальдивах! В Waldorf Astoria, в вилле стоимостью 420 тысяч рублей в день“», — колко заметил он.

При этом в соцсетях Истоминой действительно можно найти фотографии с Мальдив, которые она выкладывала еще в начале июня.

Ранее мы писали о том, что Павел Мамаев оправдал Федора Смолова после драки в «Кофемании».