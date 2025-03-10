«Иной уровень существования»: в НХЛ высоко оценили новую шайбу Овечкина

Очередной гол российского хоккеиста Александра Овечкина в гонке за титул самого результативного игрока НХЛ всех времен назвали «иным уровнем существования». Эту высокую оценку достижениям спортсмена дала пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» после матча с «Сиэтл Кракен».

«Ты осознаешь, что находишься на совершенно ином уровне существования в этом спорте, когда достижение тобой 1600-го очка в карьере — это не самое впечатляющее, что ты сделал сегодня», — сказано в публикации клуба в социальных сетях.

Напомним — 39-летний Овечкин вплотную подошел к рекорду канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных за карьеру шайб. Сейчас на его счету 886 голов — и до рекорда Гретцки остается всего восемь.

Ранее хоккеист Егор Яковлев в беседе с сайтом «Страсти» назвал преимущество Александра Овечкина на льду.