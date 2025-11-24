Илья Авербух назвал логичным решение Туктамышевой завершить спортивную карьеру

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. Илья Авербух заявил, что для него решение спортсменки не стало неожиданным.

Серебряный призер Олимпийских игр не удивился решению 28-летней Елизаветы завершить карьеру.

«То, что она завершает карьеру, возможно это только официальное заявление. Лиза уже несколько лет не выступает, поэтому, конечно, это не является сенсацией, это вполне логично», — сказал Авербух Газете.Ru.

По мнению продюсера ледовых шоу, Туктамышева блестяще справится с любой деятельностью. Фигурист пожелал ей возможных воплощений в разных амплуа — от тренерства до работы на телевидении. Авербух описал Елизавету как талантливого, тактичного и очень интеллигентного человека.

Ранее тренер Татьяна Тарасова восхитилась карьерой Туктамышевой, которая завершила путь спортсмена.