«Последние годы это было понятно»: Татьяна Тарасова прокомментировала решение Туктамышевой завершить карьеру

Фигуристка Елизавета Туктамышева завершила профессиональную карьеру. Спортсменка в свои 28 лет больше не выйдет на лед в качестве участника соревнований. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение молодой звезды.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» наставница заявила, что Туктамышева уже сама подвела итог всему. По словам Тарасовой, у фигуристки была прекрасная карьера. Тренер уверена, что это и так было понятно всем. Также Татьяна Анатольевна рассказала, чем сейчас занимается Елизавета.

«Она сама подвела итоги своей карьеры. Это была прекрасная карьера. В последние годы это было и так понятно. Не знаю, кому это было непонятно. Сейчас она занимается преподаванием. Лиза помогает Алексею Николаевичу. Желаю успехов нашей чудесной чемпионке», — заключила Тарасова.

