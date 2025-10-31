«Горбатого могила исправит»: появилась информация о разводе Федора Смолова и Карины Истоминой

Модель Алана Мамаева рассказала о проблемах в браке футболиста Федора Смолова и Карины Истоминой. По ее словам, супруги находятся на грани развода. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Алана уверена, что у спортсмена с женой все не так гладко, как хотелось бы. Она не верит, что их отношения продлятся долго.

«По поводу Смолова. У меня есть ощущение, что там развод не за горами. Что-то как-то все очень странно. Ну и вообще, вы же знаете, что горбатого могила исправит», - поделилась Мамаева.

Напомним, что Федор женат на Карине чуть больше двух лет. В браке у них родилась дочь Лора.

В 2025 году спортсмен попал в криминальные новости, когда устроил драку в кафе. По данным следствия, он напал на двух мужчин, у одного из них оказалась повреждена челюсть из-за действий футболиста. В отношении Смолова возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, почему затягивается дело футболиста Федора Смолова.