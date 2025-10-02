«Общество начинает выносить гипотезы о связях в силовых структурах»: Бородин ответил, почему затягивается дело Смолова

Глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, почему уголовное дело в отношении футболиста Федора Смолова может затягиваться. По его словам, это связано со сложностью доказывания вины. Об этом он сообщил сайту «Страсти».

В мае 2025 года Федор Смолов устроил драку в кафе. В Сети появилось видео, как спортсмен напал на двух мужчин после перепалки. Потерпевший рассказывал, что серьезно пострадал из-за действий футболиста. По его словам, у него повреждена челюсть. В отношении Смолова возбудили дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

2 октября стало известно, что дело футболиста было передано ГУ МВД Москвы из-за несостыковок. В Сети появились слухи, что Федора могут даже оправдать благодаря связям и его известности. На этот счет высказался Виталий Бородин.

«Подобные уголовные дела в отношении публичных людей всегда имеют большой резонанс в обществе, и, если процесс привлечения лица к уголовной ответственности затягивается, общество начинает выносить гипотезы о различного рода связях подозреваемого (обвиняемого) в силовых структурах. Подобные дела, где потерпевшим заявлен вред здоровью, всегда имеют длительный процесс, поскольку правоохранительным органам необходимо назначить и провести судебно-медицинскую экспертизу, в некоторых случаях не одну, если одна из сторон предоставляет проведенное самостоятельное исследование, в котором заключение может противоречить заключению эксперта, назначенного правоохранительными органами. При подобных противоречиях возникает необходимость проведения ситуационной судебной экспертизы, которая строится на показаниях сторон и заключении судебно-медицинского эксперта. Проведение подобных экспертиз может занимать около полугода, а в некоторых случаях и дольше. Поэтому, учитывая резонанс уголовного дела и личность его фигуранта, это вполне закономерный процесс, когда уголовное дело передают в вышестоящую инстанцию, поскольку его расследование связано со сложностью доказывания», — заявил глава ФПБК.

