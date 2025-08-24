«Гнать его поганой метлой»: Губерниев о нападении главы Федерации лыжных гонок на подростка

В Санкт-Петербурге председатель правления Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков подрался с юным спортсменом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Судя по кадрам с места происшествия, Мананкова разозлили вопросы подростка. Словесный конфликт перешел в физическое противостояние — представитель федерации схватил юношу за голову и толкал его, а спортсмен бил лыжника руками и ногами.

Присутствующие на месте инцидента подростки пытались оттащить товарища и разнять оппонентов. Телеведущий Дмитрий Губерниев заявил в разговоре с «Матч ТВ», что Мананкова необходимо наказать и лишить должности после потасовки в кофейне.

«Мне кажется, для начала Мананкову надо присесть на 15 суток, а дальше надо гнать его поганой метлой», — сказал он.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) проводит проверку в связи произошедшим в Петербурге. Участников инцидента пригласят на президиум. После будет принято решение дисциплинарного характера. В организации уточнили, что осуждают конфликты любого рода, особенно с применением силы.

Ранее в Подмосковье женщина устроила драку в детском саду после замечания родительницы.